Kaymakam Işıktaş onarılan okulları gezdi

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, bakım ve onarımı yapılan okulları gezdi.

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, ilçe merkezindeki Şehit Teğmen Şenol Kamış Anaokulu ve Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever İlk ve Ortaokulunda incelemede bulunarak, öğrenciler ile bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı ve Başkan Vekili Işıktaş, öğrenciler ile sınıflarda bir süre sohbet ettikten sonra okullardaki onarılan kısımları inceledi. Işıktaş, burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan'dan bilgi aldı. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıklaş ve beraberindekiler okuldan ayrıldı.