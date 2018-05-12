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12 Mayıs 2018 17:41

Kaymakam Işıktaş TÜGVA sergisine katıldı

Şırnak’ın Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Silopi Belediyesine bağlı kültür merkezinin yıl sonu sergisine katıldı.

Kaymakam Işıktaş TÜGVA sergisine katıldı

12 Mayıs 2018 17:41


Silopi Belediyesi Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Eşi Tuğba Işıktaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, TÜGVA Silopi Temsilcisi Fırat Haşimoğlu çok sayıda vatandaş katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı halk oyunları yöresel oyunlar sergiledi. Daha sonra Silopi Belediyesi Kültür Merkezi adına konuşan Meryem Arpe katılımcılara teşekkür etti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş ve beraberindekilere plaket takdimi yapıldıktan sonra, etkinlik salonunun dışında kurulan resim sergisinin dolaşılmasıyla sona erdi.




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