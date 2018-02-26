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26 Şubat 2018 17:07

Kaymakam Konak’tan Yıldırım ailesine ziyaret

Silopi İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Savaş Konak, 4 Mayıs akşamı panzerin çarparak girdiği evde 2 çocuğu ölen Yıldırım ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Konak’tan Yıldırım ailesine ziyaret

26 Şubat 2018 17:07


Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Savaş Konak ile eşi Öznur Konak, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bilen, 4 Mayıs’ta zırhlı polis aracının Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan evlerine çarpması sonucu 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan adlı çocuklarını kaybeden Yıldırım’ın ailesini ziyaret etti. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan kararname de Birinci Derece Mülkiye Müfettişliğine atanmasından dolayı Yıldırım ailesine veda ziyaretinde bulunan Kaymakam Konak, devlet olarak her daim kendilerinin yanında olacaklarını belirtti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Silopi Kaymakamı Savaş Konak aile ile vedalaşarak helallik istedi.




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