Kaymakam Pendik öğrencilerle bir araya geldi

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, ziyaret ettiği okulda öğrencilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Pendik, öğrencilerin taleplerinin yerine getirileceğini belirtti.

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Şehit Yalçın Aydın Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle öğle yemeyi yiyen Kaymakam Pendik, sorun ve taleplerini dinledi. İlçedeki tüm okullara kısa süre içerisinde kitap dağıtılacağını ve öğrencilerin servis taleplerini gidereceklerini belirten Pendik, “En büyük sermayemiz, en büyük zenginliğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız. Çocuklarımızın da eğitimi ve diğer sosyal imkanları açısından sıkıntıları bizim için birinci öncelik. Beytüşşebap'ta bu açıdan en öncelik verdiğimiz konu sağlık ve eğitim. Bu açıdan gençlerimizin ne sıkıntısı varsa gidermek için elimizden geleni yapacağız. Ben de yurtlarda kaldım, ben de köy çocuğuyum. Bu çocukların halini biliyorum, anlıyorum. Sıkıntılarından da biz de çektiğimiz için haberdarız. Onun için sıkıntıların çözümü için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.