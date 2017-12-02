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02 Aralık 2017 10:34

Kayyum atanan Şırnak belediyesi hizmet için çalışıyor

Şırnak merkez, Yeni Hastane-Sanayi Kavşağı arasında geçtiğimiz gün başlatılan yol yapım ve asfaltlama çalışması tamamlanıp, yol çizgileri çekildi.

Kayyum atanan Şırnak belediyesi hizmet için çalışıyor

02 Aralık 2017 10:34


Kısa bir süre önce başlatılan çalışma sonunda, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda olan Yeni Hastane-Sanayi Kavşağının alt yapısı bitirilerek aydınlatma direklerinin montajı tamamlanmıştı. Şırnak Belediyesi ekiplerin yoğun mesaileri sonucu kış sezonu başlamadan mevcut güzergahta asfalt serimine başlanıp, yolun tamamı sıcak asfaltla buluşturuldu. Son olarak yol çizgileri çekilen Yeni Hastane-Sanayi Kavşağı, daha nitelikli bir yapıya bürünerek modern bir görünüme kavuşturulmuş oldu.


Yolun tamamlanmasıyla, vatandaşların yıllardan beri süre gelen çilesi de son bulmuş oldu.




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