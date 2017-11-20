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20 Kasım 2017 13:22

Kayyum atanan Şırnak Belediyesi rahat bir kış için hizmetlerini sürdürüyor

Kış aylarına sayılı günler kala çalışmalarına hız kazandıran Şırnak Belediyesi, vatandaşların kışı daha rahat geçirmesi için yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kayyum atanan Şırnak Belediyesi rahat bir kış için hizmetlerini sürdürüyor

20 Kasım 2017 13:22

Bu kapsamda belediye ekipleri alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Karayolları-Otogar Kavşağında sağlıklaştırma ve asfaltlama çalışmalarını başlattı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu’nun talimatları ile belediye ekiplerinin başlattığı hizmet atakları aralıksız devam ediyor. Karayolları-Otogar Kavşağında yol yapım ve asfaltlama çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, asfaltlamanın devam ettiği noktayı ziyaret ederek yol yapım çalışmalarını inceledi. Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Bedirhanoğlu, burada çalışanlarla bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.




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