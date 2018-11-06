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Kırmızı listede aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürülen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan ’Masiro’ kod adlı Bedirhan Abo olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürülen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan 'Masiro' kod adlı Bedirhan Abo olduğunu açıkladı.


Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde 31 Ekim'de icra edilen operasyonlarda 7 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öldürülen 7 teröristten birinin kırmızı listede aranan PKK/KCK terör örgütünün sözde Botan saha sorumlusu 'Masiro' kod adlı Bedirhan Abo olduğu bildirildi. Teröristin 4 milyon ödülle arandığı öğrenildi.

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