Kış hazırlıkları kapsamında yağmur suyu drenaj hatları kuruluyor

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun talimatlarıyla kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların kışı daha rahat geçirmeleri ve sağanak yağışlarda oluşacak olası sel durumlarının önüne geçmek amacıyla, kentte yağmur suyu drenaj hatlarının yapımına başladı. Fen İşleri ekiplerin yoğun gayretleri sonucu kentin birçok muhtelif noktasında drenaj hattı yapımı tamamlanırken, sel riskinin olduğu ve vatandaşlar için sorun oluşturabileceği tahmin edilen noktalarda çalışmalara devam ediliyor.