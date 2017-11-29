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29 Kasım 2017 12:39

Kış hazırlıkları kapsamında yağmur suyu drenaj hatları kuruluyor

Şırnak Belediye Başkanlığı, kışa hazırlık kapsamında çalışmalarına hız kazandırarak, kentin birçok noktasında yağmur suyuna karşı önlem amaçlı drenaj hatları kurmaya başladı.

Kış hazırlıkları kapsamında yağmur suyu drenaj hatları kuruluyor

29 Kasım 2017 12:39


Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun talimatlarıyla kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların kışı daha rahat geçirmeleri ve sağanak yağışlarda oluşacak olası sel durumlarının önüne geçmek amacıyla, kentte yağmur suyu drenaj hatlarının yapımına başladı. Fen İşleri ekiplerin yoğun gayretleri sonucu kentin birçok muhtelif noktasında drenaj hattı yapımı tamamlanırken, sel riskinin olduğu ve vatandaşlar için sorun oluşturabileceği tahmin edilen noktalarda çalışmalara devam ediliyor.




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