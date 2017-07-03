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03 Temmuz 2017 13:44

Korgeneral Çetin, yaralı güvenlik korucularını ziyaret etti

Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Şırnak’ta yaralı güvenlik korucularına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Korgeneral Çetin, yaralı güvenlik korucularını ziyaret etti

03 Temmuz 2017 13:44


Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, göreve yeni başlayan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Korgeneral Çetin ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, makamında bir süre sohbet ettikleri Vali Mehmet Aktaş’a yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti. Korgeneral Çetin ve Veli Tarakçı, daha sonra 1 Temmuz’da Uludere ilçesi Hilal beldesi kırsalında bölücü terör örgütünün saldırısı ile yaralanan güvenlik korucularına, tedavi gördükleri Şırnak Devlet Hastanesinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.




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