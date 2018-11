KOSGEB desteği alarak iş yerlerini açan girişimcilere ziyaret

KOSGEB girişimcilik desteği ile yeni iş yeri açanlara, KOSGEB İl Müdürü Abdullah Yurten, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Yatman, Şırnak Ziraat Odası Başkanı Cengizhan Tatar ile Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Reşit Osal, KOSGEB desteği alan esnaf ile sohbetlerde bulunup bol kazançlar diledi.

Esnaf ziyaretlerinde Şırnak'ı çok güzel günlerin beklediğini belirten KOSGEB İl Müdürü Abdullah Yurten, kentin geçmişte yaşadığı olumsuz durumlara rağmen el birliği, girişimci ruhu ve vizyonu ile ekonomik faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini söyledi. Yurten, "Gerek lokal anlamda il ve bölge bazında, gerek ise genel anlamda ülke bazında ekonomik kalkınmaya her daim destek olan ve KOBİ'lere can suyu olan KOSGEB başta olmak üzere, Şırnak ilinde ve bölgede STK'lar olarak büyük ve küçük işletmelere, girişimci ve yatırımcılara her daim desteklerini ve faaliyetlerini sürdüren Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Şırnak Ziraat Odası Başkanlıkları en üst temsil düzeyinde KOSGEB Müdürlüğü ile girişimci işletmelere destek ziyaretleri gerçekleştirdik. KOSGEB girişimcilik destek programına başvuru yaparak desteği onaylanmış, iş yerleri açılmış, faaliyetlerine başlanmış, bazı işletmelerin ödemesi yapılmış ve bazılarının ödemesinin yapılması için süreçleri başlamıştır. Girişimci olan işletmelere önemli ziyaretler yapıldı ve girişimcilerin talepleri dinlenildi, çözümler için istişareler birebir yerinde yapıldı” dedi.