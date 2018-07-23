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23 Temmuz 2018 13:10

KOSGEB’den Şırnak’taki yatırımcılara 6 milyon TL destek

Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Şırnak İl Müdürlüğü kentte yatırımcılara 2 milyon TL hibe 4 milyon TL de kredi desteği sağladı.

KOSGEB’den Şırnak’taki yatırımcılara 6 milyon TL destek

23 Temmuz 2018 13:10


Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, KOSGEB İl Müdürlüğünü ziyaret etti. KOSGEB Müdürlük binasını gezerek bir süre incelemelerde bulunan Vali Aktaş, kurumun genel işleyişi ve personel yapısı ile müdürlüğün verdiği hizmetler ve yürüttüğü çalışmalar hakkında İl Müdürü Abdullah Yurten’den bilgiler aldı. KOSGEB İl Müdürü Abdullah Yurten, “Şırnak’ta 40 işletmeye 2 milyon hibe ve 4 milyon ise kredi desteği sağlandı. Girişimcilik desteğinden faydalanmak için kurulu bekleyen 40 girişimci adayının dosyasını Mardin ve Batman KOSGEB Müdürlerinin katılımıyla değerlendirip karara bağladık. Girişimcilik kurulunun değerlendirmesi ve kararı doğrultusunda 40 girişimci iş yerini kurma yolunda her bir işletme başına 50 bin hibe ve 100 bin makine teçhizat için teminat mektubu karşılığında kredi kullanma hakkına sahip olacaklar. Bu kapsamda Şırnak ekonomisine ortalama 2 milyon hibe yoluyla ve 4 milyon ise kredi yoluyla kazandırılmış olacak. KOSGEB’in Şırnak’ta önemli ve aktif çalışmalarından her daim desteklerini gösteren Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’a teşekkür ederiz” dedi.


Şırnak ekonomisinde yaşanan son gelişmelerin de değerlendirildiği ziyarette Vali Aktaş, esnaflara ve küçük ölçekli sanayi işletmelerine verdikleri desteklerden dolayı KOSGEB Müdürü Abdullah Yurten’e teşekkür ederek, kurumun hedeflerine ulaşmasında yürütülecek çalışmalarda başarılar diledi.




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