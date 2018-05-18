Köylüler Ramazan’da tarlalarla gün boyu sıcak terler döküyor

Yaklaşık bir aydır aralıklarla yağan yağmur yerini güneşli havalara bırakınca köylüler tarlalarına akın etti. Ramazan ayına denk gelen çalışmalar için yoğun mesai harcayan köylüler tarlalarında fidan dikme ve ot biçme işlemlerine başladı. Beytüşşebap ilçesi Başaran köyünde ikamet eden vatandaşlar Ramazan ayında oruçlu oldukları halde bahçelerine ve tarlalarına akın etti. Yaklaşık bir aydır güneş yüzü göremeyen köylüler şiddetli yağmurların bağ ve bahçelere ciddi zarar verdiğini bu yüzden oruçlu oruçlu çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Köylüler bu mevsimde çalışmak zorunda kaldıklarını ve kış hazırlıklarına şimdiden başladıklarını dile getirdi. Bağ, bahçe ve tarlalarında eksiklikleri gideren köylüler kış aylarında hayvanlarına vermek için şimdiden ot toplamaya başladı. Ramazan Gökçe isimli vatandaş, yağmurlardan dolayı bağ, bahçe ve tarlalarında işlerin biriktiğini söyledi. Gökçe, "Bir aydır ilkbahar gelmiş olmasına rağmen sürekli yağmurların yağması yoncaları olumsuz etkiledi. Yağmurların yağması ve güneşin çıkmaması nedeniyle tarlalardaki yoncalar çürüdü. Bizde mecbur kış aylarında hayvanlarımıza yem toplamak için Ramazan ayında oruçlu olduğumuz halde çalışmak ve tırpan çekmek zorundayız. Gün boyu çalışıp yoruluyoruz ama dediğim gibi mecburuz. Yoksa hepsi çürür. Köylüler kimi tarlasında fidan ekiyor kimide tırpan çekiyor" dedi.

Mustafa Özdemir adındaki vatandaş ise Kürtçe yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu tarlayı 500 liraya akrabamdan alıp kendime ekip biçmeye çalışıyorum. Çok yağmur yağdı. Bu yüzden fırsatımız olmadı bunu ekip biçmek için kendiliğinden yetişen yoncalarımızı tırpanlarla biçiyoruz. Kış aylarına hazırlık için Ramazan ayına denk geldi. Öğleden önce başladık iftar vaktine kadar devam edecek sonra evimize gideceğiz. Hepimiz oruçlu halimizle çalışıyoruz’’.