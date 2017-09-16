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16 Eylül 2017 10:07

Köylülerin kış mesaisi başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde mısır hasadından sonra tarlalarda mısır sapı toplayan köylüler, topladıkları mısır saplarını hem kışın yakmak, hem de hayvanlara yem vermek için kullandıklarını söyledi.

Köylülerin kış mesaisi başladı

16 Eylül 2017 10:07


Kış öncesinde hazırlıklarına başlayan Beytüşşebap halkı, mısır hasadından sonra tarlada kalan sapları topluyor. Kışın bu mısır saplarını hem yaktıklarını hem de hayvanlara yem verdiklerini dile getiren vatandaşlar, hazırlıklara şimdiden başladıklarını kaydetti. Beytüşşebap ilçesinde kışın çetin geçtiğini ifade eden köylüler, bu nedenle erkenden hazırlıklara başladıklarını söyledi. İlçeye bağlı Başaran, Ayvalık ve Günyüzü köylerinde ilkbahar aylarında tarlalara ekilen mısırların hasadı bittikten sonra kış hazırlığı kapsamında mısır sapları da toplanıyor. Gazi Gökçe isimli vatandaş ailesinin geçimine katkı sağlamak için iki tarlasını mısır yaptığını ancak istediği verimi alamadığı için kesip kışlık odun yerine mısır saplarını topladığını ifade etti. Gökçe, "20 yıldan daha fazladır hep bu tarlalarımıza mısır ekip satıyoruz. Ancak bu yıl iki tarlaya ekmemize rağmen istediğimiz verimi alamadık mecbur hem kış aylarında odun yerine yakacağız, hemde hayvanlarımıza yem olarak patozlayıp torbalara katacağız. Köylerde işler bir türlü bitmez bir gün iş yapmazsak hepsi üst üste biniyor. Bu nedenle hep çalışıyoruz. Kavurucu sıcaklar geçmiş değil sıcaklardan korunmak için akşam üzeri tarlalarda çalışıyoruz’’ dedi.


Gün boyu 30 dereceyi bulan sıcaklıklar altında çalışan köylüler bir yandan kışın yakmak ve bir yandan da hayvanlarına yem ve saman toplamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.




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