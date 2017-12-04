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04 Aralık 2017 19:30

Madenden yine dram çıktı

Şırnak’ın Balveren beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kömür ocağındaki kuyuda ölen iki kardeşin ağabeylerinin de aynı ocakta 2009 yılında meydana gelen göçükte hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Madenden yine dram çıktı

04 Aralık 2017 19:30


Şırnak’ın merkez Balveren beldesi Araköy mevkisinde bulunan kapatılan kömür ocağındaki kuyuya düşerek hayatını kaybeden kardeşler Abdurrahman (43) ve Ömer Tunç (37) ile İdris İnal’ın (38) Şırnak Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri sürüyor. İşçilerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde Araköy Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Olay nedeniyle işçilerin yaşadığı köy yasa boğulurken, kuyuda ölen iki kardeşin ağabeyleri Ahmet Tunç’un da aynı ocakta 2009 yılında meydana gelen göçükte hayatını kaybettiği öğrenildi. İki kardeşin ağabeylerinin yanına defnedileceği kaydedildi.


Balveren beldesi Araköy mevkisindeki kömür madeni, kentteki diğer maden ocakları gibi 17 Ekim’de Şırnak-Cizre arası Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 Nolu kömür ocağında 8 işçinin hayatını kaybettiği göçüğün ardından kapatılmıştı. Madene eşyalarını almaya geldikleri ileri sürülen Abdurrahman ve Ömer Tunç, nasıl olduğu henüz belirlenemeyen bir şekilde madende bulunan su dolu kuyuya düşmüştü. Durumu fark eden İdris İnal da, Tunç kardeşleri kurtarmak için jeneratörü çalıştırarak halatla indiği kuyuda jeneratörün durması sonucu mahsur kalmıştı. Durumun öğrenilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmış ancak ekiplerin yetersiz kalması üzerine Van ve Batman’dan uçakla dalgıç ekipleri getirilmişti. Yapılan çalışmaların ardından işçilerin cansız bedenine ulaşılmıştı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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