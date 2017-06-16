Maliye Bakanı Naci Ağbal Şırnak’ta

Bakan Ağbal, Silopi’de polis panzerinin evlerine girmesi sonucu hayatını kaybeden iki çocuğun ailesine de başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbay, AK Parti Sosyal İşler Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri ve partililerle birlikte, “Gönül Köprüsü Projesi” çerçevesinde organize edilen iftar programına katılmak üzere geldiği Şırnak’ta, Silopi ve Cizre ilçelerini gezdi. İlk olarak Silopi’ye gelen Bakan Ağbay ve beraberindekiler, esnafla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, daha sonra ise, zırhlı aracın evlerine girmesi sonucu hayatını kaybeden Furkan ve Muhammed Yıldırım adlı kardeşlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Ağbay, devletin ailenin yanında olduğunu belirterek, “Kendilerinin her türlü üzüntüsünü biz de paylaşıyoruz. Ne gerekiyorsa bu konuyla ilgili gerekenleri sonuna kadar vilayetimiz de, bizler de yapıyoruz” dedi.

Bakan Ağbal ve beraberindekiler, Silopi ilçesinin ardından geldikleri Cizre’de de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ağbal, burada esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada açıklamalarda bulunan Ağbal, “Cizre’de esnafları ziyaret ederek onlarla birlikte olduk. Hepsi bir ekmek peşinde güzel işler yapıyorlar, çok güzel karşıladılar bizleri. Cizre’de müthiş bir hareketlilik ve canlılık var. Bu aynı zamanda ekonomi demek. Dolayısıyla bu da bizi ziyadesiyle bizi memnun etti. Burada vatandaşlarımızla birlikte olmaktan, onlarla kucaklaşmaktan ve dertleşmekten de son derece memnunuz” diye konuştu.

Ağbal ve beraberindekiler, daha sonra, iftar programına katılmak için helikopterle Şırnak’a geçti.