Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 13:53

Mehmetçik bayramda da operasyonda

Terör örgütü PKK’ya yönelik, Şırnak’ın Beytüşşebap ile Hakkari’nin Çukurca ilçeleri arasındaki kırsal bölgede başlatılan hava destekli geniş kapsamlı operasyon bayramda da sürüyor.

Mehmetçik bayramda da operasyonda

16 Haziran 2018 13:53

İki haftadır devam eden operasyonda yüklü miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği öğrenildi.


Şırnak’ın Beytüşşebap ile Hakkari’nin Çukurca ilçesi arasındaki kırsal bölgede terör örgütü PKK’ya yönelik yaklaşık iki hafta önce başlatılan hava destekli geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor. Bayramda da operasyona devam eden güvenlik güçleri, bölgeyi hem havadan hem de karadan karış karış arıyor. Halen kar bulunan bölgede zorlu doğa şartlarına rağmen operasyona devam eden Mehmetçik, şuana kadar yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç