MHP Adana Milletvekili Ersoy, Şırnak'ta

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a gelen MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve beraberindeki heyet, ilk olarak MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Ersoy'u MHP İl Başkanı Nusret Özdemir ve partililer karşıladı.

MHP il başkanlığında yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ersoy, "Şırnak'a ilk defa geliyorum. Memleketimizin her köşesi bir inci niteliğindedir ama mekanlar ne kadar güzel olursa olsun oraya değer veren orada yaşayan insanlardır. Ben de bu vesileyle Şırnak'ın güzel insanlarıyla beraber olma şansı yakaladım. Onlarla kucaklaşma fırsatı buldum. Hepimizin bir tek dileği var. Huzur içinde doğduğumuz, büyüdüğümüz ve de kazanç sağladığımız yerlerde huzur içinde yaşamak. Biz de inşallah bu huzura ulaşalım diyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve beraberindeki heyet, şehit güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın ailesini ziyaret etti.