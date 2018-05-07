Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak amacıyla Şırnak’a geldi. Kent protokolü tarafından karşılanan Yılmaz, Cizre ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Şırnak Valiliği önünde kurulan "Trafik" sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Yılmaz, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinden brifing aldı. Toplantı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz, eğitimle ilgili değerlendirme yapmak amacıyla kente geldiğini belirterek, “Şırnak’ta 198 bin 800 öğrencimiz, 639 okulumuz, 5 bin 236 dersliğimiz, 6 bin 424 öğretmenimiz, bin 486 da ücretli öğretmenimiz var. Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 85’e ulaştı. En çok okul öncesi eğitimi artıran illerimizin başında Şırnak geliyor. Okul öncesi için pilot il belirlenmişti Şırnak. Türkiye oranlarının üzerinde de olduğumuzu belirtmek isterim. Okullaşma oranına bakıldığında Şırnak Türkiye’nin üstünde. Geçen sene yaklaşık 55 bin öğrencimiz destekleme kursu aldı. Dershanelerin kapatılmasından dolayı kendi öğrencilerimize, kendi okullarında, kendi öğretmenleriyle ders veriyoruz. 14 bin 500 öğrencimizi taşımalı eğitimle eğitime ulaştırıyoruz. Öğlen yemeklerini de bakanlık olarak biz veriyoruz. Şu anda 8 bin 724 hanım kardeşimiz okuma yazma kursuna devam ediyor. 619 da erkek var. Yıl sonunda okuma yazma bilmeyenlerin oranını sıfıra indireceğiz” dedi.

“Bugünümüz dünden daha iyi”

51 okul yapımının devam ettiğini anlatan Yılmaz, “60 okul da yatırım programına alındı. Okulların yanında lojman ve benzeri 141 yatırımımız devam etmektedir. Bunların yanında TOKİ de 21 okul yapıyor. Eğitimin altyapısını büyük oranda çözdük. İnternet bağlantısı olmayan okulumuz kalmadı. Ulaşamadığımız yerlere uydu üzerinden internet bağlantısını sağladık. Bugünümüz dünden daha iyi, geleceğimiz de bugünden daha iyi olacaktır” diye konuştu.

Şırnak’ta teröristler tarafından 10 okul ile öğretmenevinin yakıldığını, 64 okula zarar verildiğini vurgulayan Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

“Evlatlarımız gitmiş oldukları okullarda yarına daha aydınlık bakacaklar. Bilgi, ilim ile donatılacaklar. Niye okullara zarar veriyorlar. Yakılan okulları gördüğümüz zaman insanın içi sızlar, ciğeri kanar. Kapanmaz bir yara açılır. Medeniyet düşmanının bu topluma ve yöreye verebileceği hiçbir şey yok. Çocuklarımızın eğitime uzak kaldığı her gün Şırnak’a verilen zarardır. Ne yaparsak yapalım, evlatlarımızın okullarını kutsal, dokunmaz kılmak lazım.”

“Millet hükümet dönemine geçiyoruz”

Bakan Yılmaz, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz, burada da partililere hitaben konuştu. 2002’den bu yana büyük bir mesafe alındığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

“Geçmişi hatırlarsak ne kadar mesafe aldığımızı biliriz. Ama şunu söylemek isterim. 24 Haziran’da bir seçim var. Yeni bir yönetim biçimine geçiyoruz. Nedir bu yönetim sistemi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deniliyor. Ama benim tanımım millet hükümeti dönemine geçiyoruz. Ne demek millet hükümet dönemi? Eğer hükümeti parlamentoda kurarsanız adı parlamenter sistem olur, hükümeti diyelim ki kraliçe atıyorsa kraliçenin hükümetidir. Eğer hükümeti millet kurarsa millet hükümetidir. 24 Haziran sabahı oy kullanacaksınız, akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Ne için bileceksiniz? Hükümeti millet kuruyor. Bu millet hükümet sistemi kesinlikle daha demokratiktir. İnanarak söylüyorum, biz yüzde 34 ile Türkiye’yi yönettik, 2002’de aldığımız oy o kadardı. Yüzde 46,5 ile Türkiye’yi yönettik, 2007’de aldığımız oy oranı buydu, şimdi yüzde 49 ile ülkeyi yönetiyoruz. Ama bundan sonra yüzde 34 alıp bu ülkeyi yönetebilmek mümkün değil. Yüzde 46, 47 alıp bu ülkeyi yönetebilmek mümkün değil. Bu ülkeyi bundan sonra yönetebilmek için en az yüzde 50+1 oy almak lazım. Bu milletin yarısından çoğunun desteğini, güvenini kazanabilmek lazım. Onun için de diyoruz ki, bu ülkeyi yüzde 36, 46, 49 ile yönetmektense yüzde 50 artı 1 alıp yönetmek daha demokratiktir, daha halkın iradesine bağlıdır.”

“Yeni sistem uzlaşmayı getirecek”

Bu sistemle milletin hakkının verildiğini kaydeden Bakan Yılmaz, “Diyoruz ki, bu sistem kesinlikle Türkiye’ye uzlaşmayı getirecek, barışı getirecek. Yüzde 44, 46 49 alabilmek mümkün de. Biz daha önce bunu aldık. Ama yüzde 50 artı 1 alabilmek için 81 milyonu kucaklamak lazım. Millet yanlış yapmaz sevgili kardeşlerim. Eğer millet yanlış yapıyor derseniz, demokrasinin D’sinden anlamıyorsunuz demektir. Güzel bir atasözü var. Halkın gönlü terazidir diye. Dolayısıyla bu millet kim neyi niçin nasıl yaptı bilir, kim neyi nasıl söyledi bilir, kim neyi nasıl niçin yapmadı veya söylemedi onu da bilir. Dolayısıyla bu millete güveniyoruz. İnanıyoruz ki 24 Haziran’da bu aziz millet en doğru kararını verecektir” dedi.

“Avrupa ülkelerinden çok geride değiliz”

Eğitimin çok iyi gittiğini anlatan Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Resmin tamamını görerek söylüyorum. Eğitimin amacı kişinin kendisini ifade edebilmesine fırsat vermektir. Evlatlarınıza bakın, torunlarınıza bakın, sizden daha iyi kendisini ifade edebiliyor mu, ediyor. İşte bu eğitimin iyi olmasından. Eğitimde Avrupa ülkelerinden çok geride değiliz. Bir alanda gerideyiz. O da okul öncesi eğitim. Biz geldiğimizde yüzde 10’du, şimdi yüzde 84’de geldi, 8 kat attırdık. Okul öncesi eğitime gidersen ilkokulu daha başarılı kılıyor, başarılı ilkokul ortaokulu, ortaokul liseyi, lise üniversiteyi başarılı kılıyor. Yani kartopu etkisi gibi devam ediyor. Hiç yoktu, şimdi yüzde 84’e çıkardık. Eskiye oranla çok daha iyi bir noktadayız. 2002’de aldığımız Türkiye’den Türkiye’yi daha zengin kıldık. Daha varsıl kıldık, daha problemlerini çöze çöze geliyoruz. Türkiye’de okullaşma oranı yüzde 90’ların üzerinde. Türkiye’nin daha üzerinde Şırnak’ın oranı yüzde 94. Eskiden kaç kişilik sınıflarda okul okuyorduk. Ben İstanbul’da 70 kişilik sınıfta okudum. 90 kişilik, 80, 70 kişilik sınıflarda kaliteli eğitim çıkmazdı. Şimdi Şırnak’ta dahi derslik başına düşen öğrenci sayısını ortalama 30’un altına getirdik.”