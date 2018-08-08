Müftüden kurban çağrısı

Silopi Müftüsü Hüseyin Elçi, kurbanın kelime olarak yakınlık olduğunu söyledi. Elçi, "Yani kurban kesen Allah’a yakın olmak için kesiyor. İslam’da çok önemli bir yeri var. Kurban İslam’ın şiarlarındandır. Aynı zamanda mezhepler arasındaki görüşlere göre kimisinde vacip, kimisine de sünneti müekkededir. Sünneti müekkede farza yakın bir ibadettir. Peygamberimiz ’Bir mümin kurban kesmeye gücü yetiyorsa ve kurban kesmiyorsa bizim camilerimize yaklaşmasın’ diye buyuruyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizzat kendisi kurbanlarını keser ve dağıtırdı. Dolayısıyla biz buna baktığımız zaman gücü yeten, parası olan her müminin mutlaka kurban kesmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“Kesilecek hayvanın sakat olmaması gerekiyor”

Kesilecek kurbanlığın özellikleri hususunda da bilgilendirmede bulunan Elçi, şunları söyledi;

“Kurban kesmenin bazı şartları vardır. Hayvandan hayvana değişebilir. Koyunlarda bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Güçlü sert, bir yaşını gösteren ama 6 yaşından büyük kuzular kurban olarak kesilebilir. Ama keçilerde 2 yaşını doldurması lazım. Ayrıca şuna dikkat etmeleri lazım, kurban kesecek bir insanın hayvanın sakat olmamasına, yürüyemeyecek kadar zayıf olmamasına dikkat etmesi gerekiyor. Güçlü kuvvetli etli olan en iyisi hayvanlardan seçmesi ebetteki daha faziletli olacaktır“.

“Kurban adak ise aile efradının yememesi gerekiyor”

Kesilecek kurbanın adak olması halinde kesenin ve efradının yememesi gerektiğine vurgu yapan Elçi, sadaka kurbanı ise yemelerinde sakınca olmadığını söyledi. Elçi, “Şuna dikkat etmemiz lazım. Çok önemli bir konudur. Kurban edilecek adak kurbanı ise eğer asla ve asla kurbanı kesen ve onun aile efradının yememesi gerekir. O adak kurbanının tamamını fakirlere dağıtması gerekiyor. Eğer sadaka olarak normal bir kurban kesiyorsak, ebetteki ondan kendisi de ailesi de yiyebilir. Gücü yeten herkes mutlaka bir kurban kessin. Fakir Müslümanlar var. Bunlarında yüzü gülsün. Bir bayram gününde Peygamberimizin buyurduğu gibi ’Kurban bayramında yapılacak en iyi adet kurban kesmektir. Fakirin yüzünü güldürmektir’. Dolayısıyla biz bunu yaptığımız zaman peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş oluruz“ diye konuştu

“Kesmek isteyip de zamanı olmayanlar müftülüğe müracaat etsinler”

Kurban kesmek isteyip de kesme zamanı olmayanların müftülük aracıyla kestirebileceklerini dile getiren Elçi, “Kurban kesmek isteyip de kesme imkanı olmayan Müslüman kardeşlerimiz varsa onlar bize verip biz onlar adına kesebiliyoruz. Her sene bunu yapıyoruz zaten. Bu sene kurban bedeli 850 TL’dir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklaşa 145 ülkede kurban kesecekler. Yurt dışında kurban bedeli 625 TL’dir. İsteyen müftülüğe gelebilir. Bu parayı müftülüğe yatırabilir. İsteyen de bankalara gidip kurban bedelini yatırır. Onlar adına ister burada ister yurt dışında keseriz” şeklinde konuştu.