Müsteşarı Dilemre Şırnak’taki sanayicileri dinledi

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen “İhracat Destekleri Bilgilendirme” toplantısında oda üyelerine ihracatta devlet destekleri anlatıldı. Şırnak TSO Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Cavit Özdem, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç ile çok sayıda ithalat ve ihracatçı firma temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre, Türkiye genelinde ithalat alanında ivme ve yükselme için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda her ilde sanayicilerle bir araya geldiklerini ifade eden Dilemre, “Bakanlık olarak sürdürmüş olduğumuz teşvik ve imkanlardan sanayicilerimizi haberdar etmek için çalışmalar yapıyoruz. 66 il ziyareti yaparak binin üzerinde firma ile bire bir temasta bulunduk. Firmalarımızla yüz yüze, daha samimi görüşmek, üretim şartlarını yerinde görebilmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Masa başından vereceğimiz kararlarda bu tecrübeler ışığında yol almak istiyoruz” dedi.