Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 12:50

Müsteşarı Dilemre Şırnak’taki sanayicileri dinledi

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre ve beraberindeki bakanlık bürokratları, Şırnak’taki sanayicilerle buluştu.

Müsteşarı Dilemre Şırnak’taki sanayicileri dinledi

04 Mayıs 2018 12:50


Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen “İhracat Destekleri Bilgilendirme” toplantısında oda üyelerine ihracatta devlet destekleri anlatıldı. Şırnak TSO Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Cavit Özdem, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç ile çok sayıda ithalat ve ihracatçı firma temsilcisi katıldı.


Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre, Türkiye genelinde ithalat alanında ivme ve yükselme için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda her ilde sanayicilerle bir araya geldiklerini ifade eden Dilemre, “Bakanlık olarak sürdürmüş olduğumuz teşvik ve imkanlardan sanayicilerimizi haberdar etmek için çalışmalar yapıyoruz. 66 il ziyareti yaparak binin üzerinde firma ile bire bir temasta bulunduk. Firmalarımızla yüz yüze, daha samimi görüşmek, üretim şartlarını yerinde görebilmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Masa başından vereceğimiz kararlarda bu tecrübeler ışığında yol almak istiyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç