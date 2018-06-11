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11 Haziran 2018 15:07

Nusaybin Caddesi yeni bir görünüme kavuşuyor

Şırnak’ın Cizre Belediyesi ilçe genelinde başlatmış olduğu asfaltlama, yol yapım, yol açma, kilit parke taşı orta refüj ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ederken eski Nusaybin Caddesi’nde de yenileme çalışmaları başlatıldı.

Nusaybin Caddesi yeni bir görünüme kavuşuyor

11 Haziran 2018 15:07


Kaymakam Faik Arıcan’ın Belediye Başkanı olarak görev yaptığı Cizre Belediyesi, yıllarca İpekyolu olarak kullanılan Nusaybin Caddesi’nde hummalı asfaltlama, yol yapım, yol açma, kilit parke taşı orta refüj ve kaldırım yenileme çalışmaları başlattı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Nusaybin Caddesi yeni bir görünüme kavuşacak. Nusaybin Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, esnaflara da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Arıcan, “Şehrimizde oluşan aksaklıkları giderip modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız, hızla devam etmektedir. Şehrin gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, parke ve asfalt çalışmalarımızda büyük bir hızla devam ediyor. Hedefimiz altyapı sorunu olmayan modern çağdaş bir Cizre olmasıdır” dedi.




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