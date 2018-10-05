Organize kaçak elektrik kazısına suçüstü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayla organize biçimde yeraltından çektikleri kabloyu kaçağı önlemesiyle bilinen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosuna (ASOP) bağlamaya çalışan 3 şüpheli, Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin durumu fark etmesi sonucunda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesi Konak Mahallesi Silopi Caddesi'nde çevresi tırlarla kapatılan bir elektrik dağıtım panosunun önünde bazı kişilerin gece geç saatte kazı yaptığını görenler, durumu Dicle Elektrik Dağıtıma bildirdi. O saatte ilçede herhangi bir kazı çalışmasının olmadığını bilen ve aralarında yetkililerin de bulunduğu Dicle Elektrik ekibi, durumu polise bildirdi. Panonun bulunduğu yere giden ekipler, metrelerce uzaktan kazı yapılarak yeraltından dağıtım panosunun önüne kadar kablo çekildiğini belirledi. Kazı yaptıkları yerin çevresini görülmemesi için tır ve tır dorseleri ile kapatan 3 şahsın, söz konusu harici kabloyu panonun altındaki ölçü devrelerine giden kablolara bağlamaya çalıştıkları görüldü. Şüphelilerden Sabri Z., Kadri Z. ve Abdulkerim Ç. gözaltına alındı.

Eski haline getirildi

Dicle Elektrik ekipleri, harici kaçak elektrik hattını sökerken, panonun bulunduğu yerdeki kabloları eski haline getirdi ve bağlantı için yapılan yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki kazı yerini de kapattı. Şirket yetkilileri, organize bir biçimde kaçak kazı yaparak elektrik hırsızlığı yapmak isteyen kişiler hakkında savcılığa giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon panolarının kurulduğu yerlerde yeraltından herhangi bir harici bağlantı olup olmadığı ile ilgili olarak geniş çaplı bir kaçak taraması da başlatıldı.