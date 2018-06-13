Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 12:55

Orgeneral Çetin’den şehit ailesine anlamlı mektup

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup PKK’lı teröristin şehit ettiği güvenlik korucusunun ailesine mektup gönderdi.

Orgeneral Çetin’den şehit ailesine anlamlı mektup

13 Haziran 2018 12:55

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener’in mektubu vermek için aileye yaptığı ziyarette duygusal anlar yaşandı.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Beytüşşebap ilçesi Günyüzü köyü mevkisinde, 24 Mayıs’ta yol kesen bir grup PKK’lı teröristin saldırısı sonucu şehit düşen 5 çocuk babası Güvenlik Korucusu Faik Acer’in ailesine mektup gönderdi. Orgeneral Çetin’in mektubunu, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener aileye ulaştırdı. Şener, ziyaret ettiği aileye, mektupla birlikte Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı da verdi. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.


Kaymakam Şener, terör belasının biteceğini belirterek, “Nerede olursa olsun peşlerindeyiz, inlerindeyiz. Çok geçmeden şehidin intikamı alınacak. Gönlünüzü ferah tutun. Bizler devlet olarak sizin hep yanınızdayız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık. Bugün Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin’in mektubunu getirdik. Tabii ki hep geleceğiz. Bu vatan uğruna can verenlerin emanetlerini koruyup, kollamak asli görevimizdir. Allah mekanını cennet eylesin şehidimizin. Başınız sağ olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç