Orgeneral Çetin’den şehit ailesine anlamlı mektup

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener’in mektubu vermek için aileye yaptığı ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Beytüşşebap ilçesi Günyüzü köyü mevkisinde, 24 Mayıs’ta yol kesen bir grup PKK’lı teröristin saldırısı sonucu şehit düşen 5 çocuk babası Güvenlik Korucusu Faik Acer’in ailesine mektup gönderdi. Orgeneral Çetin’in mektubunu, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener aileye ulaştırdı. Şener, ziyaret ettiği aileye, mektupla birlikte Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı da verdi. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Kaymakam Şener, terör belasının biteceğini belirterek, “Nerede olursa olsun peşlerindeyiz, inlerindeyiz. Çok geçmeden şehidin intikamı alınacak. Gönlünüzü ferah tutun. Bizler devlet olarak sizin hep yanınızdayız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık. Bugün Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin’in mektubunu getirdik. Tabii ki hep geleceğiz. Bu vatan uğruna can verenlerin emanetlerini koruyup, kollamak asli görevimizdir. Allah mekanını cennet eylesin şehidimizin. Başınız sağ olsun” dedi.