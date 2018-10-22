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Ormanlara zarar vermemek için çay kenarında odun topluyorlar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşları kış telaşı sararken, bazı vatandaşlar ormanlardaki ağaçları kesmemek için Habur Çayı kenarında kurumuş odunları topluyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşları kış telaşı sararken, bazı vatandaşlar ormanlardaki ağaçları kesmemek için Habur Çayı kenarında kurumuş odunları topluyor.


Beytüşşebap'ta vatandaşları kış telaşı sardı. İlçede bazı vatandaşlar at sırtında kilometrelerce yol kat ederek odun taşırken, bazı vatandaşlar ise ağaçlara zarar vermemek için Habur Çayı kenarında kurumuş odun arıyor. Vatandaşlardan Faysal Gökçe, ormanlara zarar vermemek için çay kenarında odun topladığını belirterek, “Malum burada kışlar çok sert geçiyor. Mecbur her gün bir işle meşgulüz. Bugün sabahtan beri Habur Çayı kenarında kurumuş odunları kesip, karşıdan buraya getiriyorum. Buradan eve götüreceğim. Havalar soğudu üstelik yağmurda yağıyor. Sırılsıklam oldum ama mecburum. Ormanlarımızı tahrip edeceğime böyle yapmamız daha iyi” dedi.

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