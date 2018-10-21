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Ortaokul öğrencisi ‘Mehmetçik' için tasarladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ortaokul öğrencisi Kadir Cin, güvenlik güçleri için silahlı eldiven tasarladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ortaokul öğrencisi Kadir Cin, güvenlik güçleri için silahlı eldiven tasarladı. Cin, teknoloji tasarım dersinde, karton, ip, pil ve ampullerle yaptığı eldivenin geliştirilmesini istedi.


Beytüşşebap Şehit Mehmet Ali Bozkurt Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Kadir Cin, güvenlik güçleri için silahlı eldiven tasarladı. Cin'in tasarladığı eldiven, öğretmenleri ve okul yönetiminin dikkatini çekti. Cin, kağıt, ip, pil ve ampullerle yaptığı eldivenin geliştirilmesini istedi. Kendi imkanlarıyla eldiveni yaptığını ve kendisine imkan verilmesiyle büyük projelere imza atabileceğini ifade eden Cin, “Eldiveni eklemlere uygun yaptım. Bunu yapma amacım hem askerlere hem de ekonomiye destek olmak. Normalde hep dışarıdan alışveriş yapıyoruz. Bu kez de onlar bizden alışveriş yapsın istedim. İmkan olsa daha büyük bir silah takabilirdik bu eldivene. Ateşlemesi için de elimizi hareket ettirmemiz yeterli olacaktı. Lazer takıp, hedefe doğrulttuğumuzda silah devreye girecek ve ateşleyecekti. Bunu geliştirmek için destek bekliyorum” dedi.

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