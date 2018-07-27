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27 Temmuz 2018 11:02

(Özel) Beytüşşebap’ta erik hasadı başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde erik hasadı başladı.

(Özel) Beytüşşebap’ta erik hasadı başladı

27 Temmuz 2018 11:02

Köylüler kış aylarında tüketmek ve satışını yapmak için erikleri sıcak küllü suda kaynatıp kurutmak üzere damlara seriyor.


Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde yaşamını sürdürenler bahçelerinde yetiştirdikleri erikleri toplamaya başladı. Köylüler sabahın ilk ışıklarıyla beraber bahçelerde topladıkları erikleri dev kazanlarda kaynatıp kül kullanarak damlarda kurutuyor. İlçeye bağlı birçok köyde kadınlar tonlarca eriği damlarda kurutup kış aylarına hazırlık yapıyor.


Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde ikamet eden ve bahçeden erik toplayan Edibe Gökçe isimli kadın, "Odun külü biriktiriyoruz akşamları sıcak suda bekletiyoruz, sonra süzgeçten geçiriyoruz. Sonra kaynatıp erikleri temizliyoruz. Daha sonra yeniden kaynatıp damlarda kurutmaya bırakıyoruz. Hepsini yiyemediğimiz için satışını yapacağız. Bütün Beytüşşebap halkı bu işi yapıyor" dedi.


Yıllardır bu işi yaptıklarını belirten kadınlar tonlarca eriği kuruttuktan sonra torbalara bırakıp Şırnak, Hakkari ve ilçelerine yakın yerlerde satıp aile geçimine katkı sağlıyor.




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