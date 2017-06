(Özel haber) Ezan sesine hasret köylünün imdadına çocuklar yetişti

İki mahalle arasında bulunan dağa çıkan çocuklar, ezanın okunduğu mahalleden duydukları ses üzerine diğer mahalleye doğru koşarak, ’Ezan okundu, iftarınızı açabilirsiniz’ diyerek köylülerin imdadına yetişiyor.

Başaran köyünde bulunan Köprü ve Horozlu Mahalleleri birbirinden uzak olduğu için caminin olduğu mahalleden diğerine ses gitmiyor. Ezan sesi duymayan mahallelilerin ise yardımına çocuklar koşuyor. İki mahalle arasında bulunan dağa tırmanan çocuklar, ezan okunduktan sonra diğer mahalleye doğru koşarak ezan okunduğunu duyuruyor. Başaran köyüne bağlı Köprü mahallesinde bulunan camiden Horozlu mahallesine ses gitmeyince yıllardır mahalle çocukları iftar vaktini vatandaşlara duyuruyor. Her yıl Ramazan ayında iftara yakın bir saatte her iki mahalle arasında bulunan dağa tırmanan çocuklar, ezan sesini duyar duymaz Horozlu Mahallesi’ne doğru koşmaya başlıyor. Hem koşup hem bağıran çocuklar ’Ezan okundu, iftarınızı açabilirsiniz’ diyerek köylüleri uyarıyor. Çocuklar mahallenin sonuna kadar koşarak bütün evlerde yaşayan köylülerin duyabileceği şekilde ezanın okunduğunu duyuruyor. Adeta geleneksel hale gelen bu durumda Horozlu mahallesi sakinleri uzun yıllardır ezan sesi yerine çocukların sesiyle iftarını açıyor.

Köylüler cami yapılmasını istiyor

Çocuklar her yıl bu görevi severek yaparken, mahalledeki büyükler ise cami yapılmasını istiyor. Ezan sesini mahalleliye koşarak duyurmaya çalışan Recep Özdemir, her yıl Ramazan ayında bu görevi üstlendiklerini söyledi. Özdemir, "Her yıl Ramazan ayında ezan yerine köylülere ’iftarınızı açın ezan okundu’ diye bağırıyoruz. Eskiden beri mahallemizde cami olmadığı için büyüklerimiz namaz kılmak için sürekli yukarı mahalleye gidiyor. Bizim mahalle dağın arkasında olduğu için bir de diğer mahalle ile arasındaki mesafe uzak olduğu için ses gelmiyor. Biz de arkadaşlarımızla birlikte Ramazan ayı boyunca bu dağa tırmanıyoruz. Ezan okunduğunda mahallenin bir ucundan diğer ucuna doğru koşarak iftarınızı açın diyoruz. Her yıl bu görevi yapıyoruz. Artık bize bir cami yapılsın’’ dedi.

Horozlu Mahallesi’nde ikamet eden köylüler de bir cami istediklerini söyledi. Mahalleliler uzun yıllardır bu sıkıntıyı çektiklerini ve yetkililerden bu sorunlarını çözmek için destek beklediklerini kaydetti. Cami için yer bile verdiklerini belirten köylüler buna rağmen bir gelişme olmadığını dile getirdi.

Dağa çıkanlar, mahallede bulunan arkadaşlarına komut veriyor

Diyar Temel adındaki bir çocuk da arkadaşlarına öncülük ederek çıktığı dağda hem ezan sesi duyup hem de saatine bakarak mahallede kalanlara komutlar veriyor. Dağdan mahallede kalanlara ’ezan okundu mahalleliyi uyarın’ diye komutlar veren Temel, "Küçükken ağabeyimle beraber buraya geliyordum. Şimdi ise arkadaşlarımla geliyorum. Herkeste telefon var, takvim var. Eskisi gibi değil belki ama, ezan sesine hasret kaldık. Mahallemizde çok kişi kalıyor. 40 ev kadar var ama hala camimiz yok. Cami bizden çok uzak’’ şeklinde konuştu.

şeklinde konuştu.