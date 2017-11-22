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22 Kasım 2017 09:35

(Özel haber) Mehmetçik Kato Dağı’nda hem terörle, hem de karla mücadele ediyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan ve Irak’a sıfır noktada yer alan Kato Dağı’nda Mehmetçik tarafından başlatılan operasyonlar kar kış dinlemeden devam ediyor.

(Özel haber) Mehmetçik Kato Dağı’nda hem terörle, hem de karla mücadele ediyor

22 Kasım 2017 09:35

Teröristlere büyük zayiatların verildiği Kato Dağı operasyonuna katılan Mehmetçik hem teröristlerle, hem de ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor.


23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8’inci Jandarma Komanda Alay Komutanlığı tarafından İncebel Dağları - Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden beri icra edilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu çetin kış şartlarına rağmen devam ediyor. Operasyona katılan asker ve güvenlik korucuları Kato Dağı’nı teröristlerden temizleyerek onlarca mağara ve sığınak imha etmişti.



Küçük ’Kandil’ teröristlerden temizlendi


Teröristlerin Türkiye’deki küçük ‘Kandil’ olarak nitelendirdiği ve girilmez denilerek yıllarca üs olarak kullandığı Kato Dağı operasyonu kapsamında bulunan sığınak ve mağaralarda bugüne kadar yürütülen operasyonlarda teröristlere ait en büyük mühimmat depoları ele geçirilerek imha edilmişti. Kato Dağı’nı teröristlerden temizleyen Mehmetçik ve güvenlik korucuları, dağın zirvesi ve önemli geçiş noktalarında konuşlanırken, teröristlerin bir daha bölgeyi kullanmaması için karakollar inşa edilmeye başlandı. Kato’nun eteklerinden iş makineleri ile bölgeye açılan yollarla karakol inşaatları için malzemeler taşınırken, Mehmetçik ve güvenlik korucuları temizledikleri bölgede 24 saat gözetleme yapıyor.



Yarım metreye ulaşan kara rağmen bölgede operasyonlar sürüyor


Mehmetçik ve güvenlik korucuları tarafından Kato Dağı’nda Nisan ayında başlatılan operasyon aralıksız devam ediyor. 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nda dünden itibaren etkili olan kar yağışı devam ederken, kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı. Tipi ve fırtına dolayısıyla yere düşen kar yüksek yerlerden savrulurken, tipi ve fırtınanın etkili olmadığı yerlerde yer yer kar kalınlığı yarım metreye kadar çıktı. Kar altında kalan Kato Dağı’nda teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik, çetin kış şartlarına rağmen operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.




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