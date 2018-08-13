Dağlarla çevrili manzarasıyla ilgi çeken Hezil Çayı’na akın eden vatandaşlar, piknik yapıyor, suda yüzüyor, kumlarda güneşleniyor ve doğa yürüyüşü yapıyor. Yıllarca terör olaylarından dolayı gidilemeyen Bestler Dereler bölgesi huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı.

Geniş kumsallara sahip Hezil Çayı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Saatlerce Çayın serin sularında kalan vatandaşlar, günün keyfini serinleyerek çıkarıyor. Bazı vatandaşlar doğa yürüyüşü, bazıları da kumsalda dinlenmeyi tercih ediyor.

Şırnak’ta terör olaylarının en yoğun yaşandığı Bestler Dereler bölgesinde bulunan Hezil Çayı bu yıl başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ve güvenlik ortamından faydalanan vatandaşların akınına uğradı. Hezil Çayı kıyısında piknik yapmaya gelen Hayrettin Demir, “Kaç yıl öncesine kadar biz rahat çıkamıyorduk. Burası Uludere Bestler Dereler bölgesinde yaşanan olaylardan dolayı biz gelemiyorduk. Ben Uludere’de memurluk yapıyorum ve bizim memurlarda çekiniyordu buraya gelmeye. Artık rahat bir şekilde buraya gelebiliyoruz. Aynı deniz sahilleri, kumsallarda var, çocuklarımız rahat bir şekilde geziyor ve yüzebiliyor. Rahat bir şekilde hafta sonu gelip pikniğimizi yapabiliyoruz. Bölgede memurluk yapmak artık eskisi gibi tedirgin etmiyor. Burası güvenilir ve rahat artık. Herkese tavsiye ediyoruz. Gelsinler görsünler. Memleketimizin en güzel yerlerinden bir yerdir” dedi.

Mehmet Badır da Silopi’den buraya pikniğe geldiklerini söyledi. Badır, "Burası çok güzel bir yer. Her yer yeşillik, su var yüzmek için. 8. sınıfa gidiyorum, yazın böyle fırsat buldukça ailemle birlikte buraya geleceğiz” diye konuştu.

Şırnak’tan gelen Selahattin Taşar ise huzurla birlikte bölgenin canlandığını söyledi. Taşar, “Burası Şırnak’ın Uludere ilçesi Şeboba beldesinin Bestler Dereler bölgesinden geçen Hezi Çayı. Çukur ve barikat olaylarından sonra bölgede ciddi bir huzur ortamı oluştu. Şırnak, Cizre, Uludere, Beytüşşebap, Silopi ve çevre illerden bir çok kişi hafta sonları ailelerini alarak burada güzel bir hafta sonu geçiriyor. Burası tam bir doğa harikasıdır. İzmir, İstanbul, Antalya sahillerini aratmıyor. Hem sahil, yeşillik ve doğa bakımından mükemmel bir yerdir. Her kesin burayı görüp, hafta sonunu burada geçirmesini tavsiye ediyorum. Umuyorum ki artık bundan sonra memleketimiz her zaman güzel şeylerle anılır. Görmeye ve yaşamaya değer olan bir çok yer var bölgemizde. Ancak terör olayları nedeniyle bir çok şey eksik kalıyor. İlk defa buraya geliyorum. Bundan sonra ailemle birlikte sık sık gelmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.