Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 14:19

(Özel) Un yüklü tır küle döndü

Şırnak’ın Uludere ilçesinde un yüklü bir tır henüz tespit edilemeyen bir nedenle birden alev aldı.

(Özel) Un yüklü tır küle döndü

11 Ağustos 2018 14:19

Kısa sürede alevlerin yükseldiği tır küle dönerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.


Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden Hakkari istikametine seyir halinde olan un yüklü tır bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün canını zor kurtardığı olayda yol ortasında yanan tıra belde sakinleri ilk müdahaleyi yaptı. Şenoba Belediyesine ait itfaiye ekipleri 2 saat boyunca yangını söndürmeye çalıştı. Yangında tır küle döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.


Yanan araç nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Küle dönen aracın söndürülmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç