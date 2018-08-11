Kısa sürede alevlerin yükseldiği tır küle dönerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden Hakkari istikametine seyir halinde olan un yüklü tır bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün canını zor kurtardığı olayda yol ortasında yanan tıra belde sakinleri ilk müdahaleyi yaptı. Şenoba Belediyesine ait itfaiye ekipleri 2 saat boyunca yangını söndürmeye çalıştı. Yangında tır küle döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yanan araç nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Küle dönen aracın söndürülmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.