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16 Mayıs 2018 14:51

Pancar toplamaya giden vatandaş kayalıktan düşerek hayatını kaybetti

Şırnak’ın Uludere ilçesinde pancar toplamaya giden bir vatandaş kayalıktan düşerek hayatını kaybetti.

Pancar toplamaya giden vatandaş kayalıktan düşerek hayatını kaybetti

16 Mayıs 2018 14:51


Edinilen bilgiye göre, Salih Yıldırım (62), Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde Ramazan ayı öncesi son kez kırsal alana çıkıp pancar toplamaya çalışırken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Salih Yıldırım’ın eve dönmemesi üzerine Uzungeçit, Mutluca ve Bolağaç köylerindeki vatandaşlar dağlarda arama başlattı. Köylülerin başlattığı çalışmaların ardından Salih Yıldırım’ın cansız bedeni sabah saat 05.00 sularında bulundu. Köylüler cenazeyi dağdan indirip Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırdı. Cenaze buradan otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.


Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.




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