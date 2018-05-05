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05 Mayıs 2018 17:05

Piknikteki öğrencilere yıldırım çarptı: 12 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir araya gelen lise öğrencileri, öğretmenleri ile ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Düzova köyüne gittikleri piknikte yıldırım düşmesi sonucu 12 öğrenci yaralandı.

Piknikteki öğrencilere yıldırım çarptı: 12 yaralı

05 Mayıs 2018 17:05


Yağmurun etkili olmasıyla birlikte piknik alanında bulunan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü, 1’i öğretmen toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Faruk Arsu isimli öğrenci Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.


Hastaneye gelen Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş yaralıları ziyaret etti. Daha sonra hastane bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Aktaş; "Piknik yapmaya giden öğrencilerimizin yakınına yıldırım düşmüş. Hepsi de hastaneye alındı şu anda. Doktorlarımızdan alınan bilgiye göre ciddi hayati tehlikesi olan öğrencimiz yok ama tedavileri devam ediyor. Kısa süre taburcu edilecekler. Şu an her hangi bir sevk durumları yok lakin ihtiyaç olursa sevk edilecekler. Ağır yaralı yok. Hepsinin de bilinçleri açıldı. Çok ciddi problemleri yok ama tabi tetkik ve de tedavileri devam ediyor" dedi.




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