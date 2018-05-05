Piknikteki öğrencilere yıldırım çarptı: 12 yaralı

Yağmurun etkili olmasıyla birlikte piknik alanında bulunan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü, 1’i öğretmen toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Faruk Arsu isimli öğrenci Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.

Hastaneye gelen Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş yaralıları ziyaret etti. Daha sonra hastane bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Aktaş; "Piknik yapmaya giden öğrencilerimizin yakınına yıldırım düşmüş. Hepsi de hastaneye alındı şu anda. Doktorlarımızdan alınan bilgiye göre ciddi hayati tehlikesi olan öğrencimiz yok ama tedavileri devam ediyor. Kısa süre taburcu edilecekler. Şu an her hangi bir sevk durumları yok lakin ihtiyaç olursa sevk edilecekler. Ağır yaralı yok. Hepsinin de bilinçleri açıldı. Çok ciddi problemleri yok ama tabi tetkik ve de tedavileri devam ediyor" dedi.