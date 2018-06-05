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05 Haziran 2018 17:26

PKK’nın çocukken kaçırdığı 3 kadın terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’nın çocuk yaşta kandırarak dağa kaçırdığı 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

PKK’nın çocukken kaçırdığı 3 kadın terörist teslim oldu

05 Haziran 2018 17:26


Terör örgütü PKK ve Suriye’deki kolu YPG’den kopmalar hızla devam ediyor. Terör örgütü milisleri tarafından çocuk yaşta kandırılarak dağa çıkarılan teröristler, hem güvenlik güçleri ve ailelerinin ikna etmesi hem de örgütün gerçek yüzünü görmeleri nedeniyle birer birer teslim oluyor. Bu çerçevede, çeşitli tarihlerde terör örgütüne katılıp, Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu dün 20.30 sıralarında güvenlik güçlerine teslim oldu.




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