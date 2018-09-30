PKK'nın katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyaretleri sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristler tarafından kaçırılıp katledilen 2 vatandaşın ailelerine taziye ziyaretleri sürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Pirinçli köyünde, teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra katledilmiş halde bulunan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'un ailelerine taziye ziyaretleri sürüyor. AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, beraberindeki partililerle birlikte ilçeye gelerek, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Birlik'e, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Beytüşşebap İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman da eşlik etti.

Ziyaretin ardından konuşan Kaymakam Pendik, Türk ve Kürtlerin İslam'dan uzaklaştırıp, ırkçılık denen şeytani oyunun ortaya konulmaya çalışıldığını belirterek, “Bizlerin arasındaki İslam bağını koparmaya çalışmışlar ve ondan sonra ne Türkler ne de Kürtler huzur bulmuş u coğrafyada. Onun için bizlerin tekrar bu Müslüman Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirerek, ırkçılık temelinde ayrım yapanlara karşı omuz omuza durmamız lazım Türk ya da Kürt olmak ne üstünlük vesilesidir ne de dışlanma vesilesidir. PKK, Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia etmektedir. Ama görüyoruz öldürülen şehit edilen Kürt'tür, bu coğrafyada baktığınızda PKK'dan en çok zulüm gören Kürk kardeşlerimizdir. Kürtlerin en büyük düşmanı PKK ve onların arkasındaki emperyalist güçlerdir” dedi.

AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik ise, Türkiye'nin hemen yanı başında Irak'ta ve Suriye'de savaşların olduğunu anlatarak, “İnsanlar kaçıp buraya sığındı. Allah muhafaza yarın öbür gün bizim de başımıza bir bela gelirse bizim kaçacak yerimiz yine Türkiye'dir. Biz İstanbul'a kaçarız, Mersin'e, Antalya'ya kaçarız. Bunun için Kürt halkının bunu bilmesi lazım 34 yıldır mücadele veriliyor. Tek zarar gören Kürt halkı oluyor, bedel veren bizleriz. Gözyaşı döken bizleriz. Maddi manevi zarar gören bizleriz. Merhum iki kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz” diye konuştu.