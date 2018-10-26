Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün belirli aralıklarla yağan ancak gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak ve fırtınanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. İlçede, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, arılar telef oldu, yollar ulaşıma kapandı. İlçede çalışma başlatıldı.

Beytüşşebap'ta dün sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla devam eden ancak gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak ve fırtına, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Şırnak yolunun yanı sıra bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı ilçenin merkez ve köylerinde birçok ağaç ve elektrik direkleri devrildi. Habur Çayı'nın da coştuğu ilçede, vatandaşlar çay kenarında beklettikleri yoğurt ve peynirlerini kurtarmanın telaşına düştü. Elektriklerin de kesildiği ilçede, birçok arı telef oldu. Sağanak ve fırtınanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Okulların tatil edildiği ilçede hayatın normale dönmesi için çalışma başlatıldı.

İdris Akkoş adlı vatandaş, sel ve taşkınlara karşı tedbir amaçlı yoğurt ve peynirlerini kaçırdıklarını belirterek, “'Yıllardır bu aylarda, kış aylarında tüketmek için yoğurt ve peynirlerimizi serin yerde muhafaza ediyoruz. Ancak şiddetli yağmur nedeniyle Habur Çayı coştu. Bu yüzden herkes eşyasını, konservesini kaçırmak zorunda kaldı” dedi.

Beşir Gükçe adlı arıcı, geceki fırtınadan dolayı kovanlarını dereye uçtuğunu ifade ederek, balları kurtardıklarını ancak arılarının telef olduğunu dile getirdi.

“İlçenin normalleşmesini sağlayacağız”

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, ilçede devam eden kötü hava şartları nedeniyle Taşarası köyü ile Habur-2 arasında Komato diye adlandırılan bölgede heyelan meydana geldiğini belirterek, karayollarının çalışması ile yolun tek taraflı trafiğe açıldığını ifade etti. Ayvalık köyü 3 yol kontrol noktasında da ağaç devrilmesi nedeniyle elektrik kablolarının koptuğunu ve yolun trafiğe kapandığını ancak yapılan çalışma ile yolun tek taraflı trafiğe açıldığını anlatan Kaymakam Pendik, Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmaya devam ettiği, ilçe de elektriğin olmadığını, Uludere-Beytüşşebap hattında 50-60 direkte tel kopmasının meydana geldiğini kaydetti. Pendik, çalışmanın 1-2 gün sürebileceğini ve bu süre içerisinde ilçeye elektrik verilemeyeceğini dile getirerek, “Çalışmaları hızlı bir şekilde koordine edip, en kısa sürede ilçemizdeki hayatın normalleşmesi için gayret edeceğiz” dedi.

Pendik, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ilçede okulların bugün tatil edildiğine de vurguladı.