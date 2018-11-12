Sağlık-Sen yöneticilerinden Beytüşşebap'ta göreve başlayan Dr. Neslihan Arslan'a hayırlı olsun ziyareti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili ve beraberindeki yöneticiler Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak atanan Op. Dr. Neslihan Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ve Beytüşşebap İlçe Temsilcisi Remzi Ataman, Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcisi Serhat Kılıç ve sağlık çalışanları ile birlikte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Arslan'ı görev yaptığı Beytüşşebap Devlet hastanesi kadın hastalıkları polikliniğinde ziyaret etti. Yapılan nezaket ziyareti ile ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Şırnak Şube Vekili Sabğatullah Anmal, "Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine uzun bir aradan sonra atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktoru Op. Dr. Neslihan Arslan'ın göreve başlaması hem ilçe halkını hem de ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını mutlu etti. Sağlık-Sen Şırnak yöneticileri ve sağlık çalışanları ilçede göreve başlayan doktorumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk" dedi.

Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Neslihan Arslan'ın Beytüşşebap'ta göreve başlamasının sevindirici olduğunu ifade eden Anmal, "İlçede uzman hekimin göreve başlaması ilçe halkı adına bizleri de çok mutlu etti. İlçe Kaymakamının da doktorun ilçede kalması için kendi konutunu doktora tahsis etmesi ilçe halkını daha da sevindirdi. Bu anlamda kendi konutunu doktora tahsis eden Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'e ilçede görev yapan sağlık çalışanları adına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak atanan Dr. Neslihan Arslan ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili ve beraberindeki yöneticilere göstermiş oldukları ilgi ve anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.