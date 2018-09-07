Sağlık-Sen’den bankalara tepki

Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan promosyon ihalesine bankalar rağbet göstermeyince ihale iptal edildi. Dolar kurunu bahane eden bankaların düşük teklif vermelerine tepki gösteren Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, “Bankaların kuru bahane ederek kamu kurum ve kuruluşların promosyon ihalelerine katılmaması bankaların denetimsizliğinden kaynaklanıyor. Hükümet yetkilileri piyasada ekonomik kriz bahanelerini ve kuru bahane eden spekülasyonculara karşı denetim getirmesi olumlu ancak bankaların bu nedenle teklif vermemelerini kaygı ile izliyoruz. Çünkü bu saldırılara karşı milletçe tüm sektörler birlikte karşı durmalı ve mücadele etmeliyiz” dedi.

Bankaların Türkiye ortalamasının çok altında teklif vermelerine anlam veremediklerini ifade eden Anmal, “Bankalar kuru bahane edip 3 yıl önceki fiyatın da altında vermeleri kabul edilemez. Ülkemize karşı ekonomik darbe yapanlara karşı milletçe savaşıyoruz ve bu savaşı verirken bankalar bilinçaltı uygulamalarla ekonomik darbenin etkilerini millete yansıtmalarını kabul edilebilir bir girişim olarak görmüyoruz. Bankaların bu hareketi dış güçlere yardım etmektir. Bu şekilde davranan hele hele bir kamu bankası ise daha da vahimdir. 2018 yılında Türkiye genelinde yapılan ihalelerde bin 900’un altında teklif olmaz iken Şırnak’ta 200 veya 500 gibi gülünç rakamlar veriliyor. Önümüzdeki hafta yapılacak olan ihaleye Şırnak’ta faaliyet gösteren tüm bankaları teklif vermeye bekler ve Şırnak’ta Türkiye ye örnek olacak bir protokole imza atmayı hedefliyoruz. Ülkemize karşı oynanan ekonomik oyunlara karşı milletçe karşı durarak milli duruş ile bertaraf etmeye çalışırken bankacılık sektörün bilinçaltı ekonomiyi etkilemeye devam etmesi ve BDDK gibi kurumların hala bu bankaları denetlememesi biz milli irade savunucularını endişelendiriyor. Bir taraftan dolar ile yapılan ekonomik saldırılarına karşı dışarıdaki ülke ve millet düşmanları ile mücadele ederken ülkemizde faaliyet gösteren gerek özel gerekse kamu bankaların Kur yükselişi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşların promosyon ihalelerine fiyat vermeme veya katıldıklarında ise cüzi rakamlarla fiyat vermeleri tepkilerin oluşmasına neden oldu” diye konuştu.

Anmal, “Bilindiği üzere kamu kurumları ile bankalar arasında yapılacak protokol ile kamu çalışanların maaşları ve ödenekleri anlaşma yapılan bankalar aracılığı ile kamu çalışanlarına ödeniyor. Bu protokol ve anlaşmalar gereği bankalar promosyon ücreti adı altında belli bir miktar para ilgili kamu çalışanlarına ödüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şırnak il müdürlüğü daha önce yapılan 3 yıllık sözleşme bitimi nedeniyle yeni protokol yapmak için bankaları teklif vermeye davet etti ancak bankalar dolar yükselişlerini bahane ederek 3 yıl önce yapılan ücreti dahi vermemesi bizleri derinden endişelendiriyor. Çünkü ülkemize karşı saldırıları milletçe üzerimize düşeni yaparken kamu bankaların ise gizli bir şekilde millete ekonomik kriz var demelerini asla kabul etmiyoruz. Milletçe yapılan mücadele bir sektör ve bireysel değildir başta kamu çalışanları ve ekonomik sektörler olmak üzere herkesin mücadele etmesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.