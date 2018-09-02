Sağlık-Sen’den ‘Bedelli Askerlik Genelgesi’ ile ilgili açıklama

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, “Sağlık-Sen olarak bizleri sorun olarak gördüğümüz anda önlem alınması İçin harekete geçiyoruz gücünü üyesinden alan sendikal anlayışa sahip bir sivil toplum örgütüdür. Bedelli Askerlik yasası çıktığından beri Aile Hekimliği çalışanları kara Kara düşündürüyordu genel merkez yöneticilerimiz sağlık bakanlığı bürokratları yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucunda böyle bir yazı yazılması Aile hekimliği çalışanlarını mutlu etmiştir. Aile Hekimliği Kanunu’na tabi olarak sözleşmeli çalışmakta olan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının bedelli askerlik durumuyla ilgili yaşadıkları tereddüt, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile giderildi. Yayınlanan yazıda, 03 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanun hatırlatılarak, yapılan düzenlemeye yer verildi. Yazıya göre, aile hekimleri bedelli askerlik süresince sözleşmeleri feshedilmeden ücretsiz izinli sayılacak. Bu süre boyunca sözleşmeli olunan aile hekimliği birimi boş ve boşalmış pozisyon gibi değerlendirilecek, ancak yerleştirme işlemine açılmayacak. Birime bu süre boyunca müdürlükçe görevlendirme yapılacak ve Aile Hekimliğinin Sözleşme Yönetmeliği’nin ‘Geçici Aile Hekimine Yapılacak Ödemeler’ başlıklı 17. Maddesinin 2. Fıkrası ve ‘Geçici Aile Sağlığı Elemanına Yapılacak Ödemeler’ başlıklı 20. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında işlem tesis edilecek. Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde bulunan aile hekimleri de eğitim sürecinde aynı şekilde ücretsiz izinli sayılacak. Askerlik görevi biten aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, ayrılmış olduğu aile hekimliği biriminde görevine tekrar başlayacak” dedi.