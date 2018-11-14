Sağlık-Sen'den konutunu doktora tahsis eden Kaymakam Pendik'e teşekkür

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, Beytüşşebap'ta göreve başlayan doktorun ilçeden ayrılmaması için konutunu tahsis eden Kaymakam İsmail Pendik'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, sendika üyeleri ile birlikte konutunu Kadın Doğum Uzmanı Neslihan Arslan'a tahsis eden Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'i makamında ziyaret edip, duyarlılıklarından dolayı teşekkür dileklerinde bulundu. Sağlık çalışanlarının yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, sivil toplum örgütlerinin vatandaşlara hizmet sunumunda kamu kurum ve kuruluşlar ile idarecilere yardımcı olunması gerektiğini ifade etti. Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ilçelerine 50 şer dairelik konut yapılması için gerekli destekleri aldığını belirten Pendik, “En kısa sürede bu lojmanların programa alınması bekliyoruz. Bu lojmanların faaliyete geçmesi ile burada sağlık çalışanların barınma sorununu da çözecektir. Biz idarecilerde sağlık çalışanlarının vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi için barınma ve çalışma ortamlarını hazırlamakla yükümlüyüz" dedi.