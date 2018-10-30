İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampiyon miniklerden Başkan Vekili Işıktaş'a ziyaret

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Projesi (UYAFA) çerçevesinde Şırnak’ta oluşturulan futbol takımı, İspanya’da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan minik sporcular Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş’ı makamında ziyaret etti.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Projesi (UYAFA) çerçevesinde Şırnak'ta oluşturulan futbol takımı, İspanya'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan minik sporcular Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ı makamında ziyaret etti.


Minik sporcuları karşılayan Başkan Vekili Işıktaş, kendileri ile gurur duyduğunu belirterek, tebrik etti. Yaklaşık 1 saat kaymakamlık makam odasında minik sporcular ile bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, minik sporculara her türlü destek sunacağını söyledi. Ziyarete AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, Silopi Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi, Silopi Belediyespor Antrenörleri Yıldırım Yüce, Saruhan Çevik, Ömer Şeflek eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.