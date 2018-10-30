Şampiyon miniklerden Başkan Vekili Işıktaş'a ziyaret

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Projesi (UYAFA) çerçevesinde Şırnak'ta oluşturulan futbol takımı, İspanya'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan minik sporcular Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ı makamında ziyaret etti.

Minik sporcuları karşılayan Başkan Vekili Işıktaş, kendileri ile gurur duyduğunu belirterek, tebrik etti. Yaklaşık 1 saat kaymakamlık makam odasında minik sporcular ile bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, minik sporculara her türlü destek sunacağını söyledi. Ziyarete AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, Silopi Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi, Silopi Belediyespor Antrenörleri Yıldırım Yüce, Saruhan Çevik, Ömer Şeflek eşlik etti.