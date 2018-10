Şampiyonlardan Kaymakam Arıcan'a ziyaret

İspanya'nın Barselona kentinde her yıl düzenlenen ve yüzlerce futbol takımının katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek, şampiyon olan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) takımı, Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Takım sporcuları ve yöneticileri, Kaymakam Arıcan' a, turnuva başından sonuna kadar vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. Kaymakam Arıcan ise, “Sporun ve sporcunun her zaman yanında olarak maddi manevi her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızı İspanya'da dalgalandırarak bizleri gururlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, gözlerinizden öpüyorum” dedi.