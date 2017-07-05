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05 Temmuz 2017 10:53

Şebeke bulmak için ağaçlara tırmanıp, dağa çıkıyorlar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Günyüzü köyünde vatandaşlar, köy dışındaki yakınlarıyla iletişim kurabilmek için ağaçlarda tırmanıp, dağlara çıkarak GSM şebekesi arıyor.

Şebeke bulmak için ağaçlara tırmanıp, dağa çıkıyorlar

05 Temmuz 2017 10:53


Beytüşşebap ilçesinin 70 hane, 500 nüfuslu Günyüzü köyünde yaşayan vatandaşlar, köy dışındaki yakınlarıyla iletişim kurabilmek için büyük güçlükler çekiyor. GSM şebekelerinin olmadığı köyde vatandaşlar, şebeke bulmak için merdiven dayadıkları ağaçlara ve dağlara çıkıyor. Vatandaşlar, köylerine baz istasyonu kurulmasını istiyor. Yıllardır bu çileyi çektiklerini anlatan Naci Ölmez adlı vatandaş, “Civar köylere şebeke geldi ancak 30 yıldır köyümüzde bu sorunu yaşıyoruz. Muhtarımızın dilekçe vermesine rağmen bir sonuç alamadık. Hergün bu çileyi çekiyoruz. Kimimiz yüksek yere tırmanıyor, kimimiz ise merdiven alıp ağaca tırmanıp konuşuyoruz. Oda bir dilim çekiyor bazen sesler kesik kesik geliyor, bazen de hiç ses gelmiyor. Yetkililere sesleniyorum lütfen baz istasyonu kursunlar köyümüze” dedi.


Macit Ölmez adlı köylü ise, “Bunca yıldır en önemli ihtiyacımız olan iletişimde çok sorun yaşıyoruz. Köyümüzün konumu tam olarak bütün köylere yakın ancak dağlık arazi olduğu için şebekeler çekmiyor. Evlerde konuşmaya hasret kaldık. Biz de herkes gibi evimizde konuşmak istiyoruz. Her gün bu dağlara tırmanmak istemiyoruz” diye konuştu.




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