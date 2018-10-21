Sefinç, güven tazeledi

Kızılay Cizre Şubesinin kongresi, Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan kongre sonucu, Cizre TSO Yönetim kurulu Başkanı Salih Sefinç, yeniden şube başkanlığına seçildi. Sefinç, Kızılay görevine geldikleri andan bugüne kadar bu görevi severek yaptıklarını dile getirerek, “Kızılay önüne dünyanın en iyi insani yardım örgütü olma hedefini koymuştur. Bu anlamda bizlerde Kızılay Cizre Şubesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, halkımıza Kızılay'ın yardımlarını ve faaliyetlerini ulaştırmada elimizden geldiğince caba göstermeye çalıştık. Bu konuda da bizleri yalnız bırakmayan Kızılay'ın Değerli yönetimiydi. İnşallah önümüzdeki dönemde de daha büyük bir gayret ve özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.