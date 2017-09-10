Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 16:48

Şehidin adı okulda yaşatılacak

Siirt’te terör saldırısında şehit olan Er Mehmet Halil Barkın’ın adı, babasının talebi üzerine Şırnak’ın Silopi ilçesinde yeni yapılan okula verildi.

Şehidin adı okulda yaşatılacak

10 Eylül 2017 16:48


Siirt’in Pervari ile Şirvan ilçeleri arasında PKK’lı teröristlerce 19 Ağustos’ta karayolunun kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Er Mehmet Halil Barkın şehit olmuştu. Şehidin babası Mehmet Sait Barkın, eski 172’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Ekinci’den oğlunun adının bir okula verilmesini talep etmişti. Ekinci’nin bu talebi ilgili kurumlara yönlendirmesi üzerine şehidin adı Şırnak’ın Silopi ilçesi Şehit Harunboy Mahallesi’nde yapılan 32 derslikli okula verildi.


Karara oldukça sevindiğini belirten baba Barkın, hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, “Şehit oğlumun adının bir okula verilmesini paşamızdan talep ettik. O da bizi kırmadı. İşte adını bu okula verdiler. Şehidimizin ismi devamlı yaşatılsın diye. Mutluyuz, sevinçliyiz. Herkese teşekkür ederiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç