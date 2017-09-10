Şehidin adı okulda yaşatılacak

Siirt’in Pervari ile Şirvan ilçeleri arasında PKK’lı teröristlerce 19 Ağustos’ta karayolunun kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Er Mehmet Halil Barkın şehit olmuştu. Şehidin babası Mehmet Sait Barkın, eski 172’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Ekinci’den oğlunun adının bir okula verilmesini talep etmişti. Ekinci’nin bu talebi ilgili kurumlara yönlendirmesi üzerine şehidin adı Şırnak’ın Silopi ilçesi Şehit Harunboy Mahallesi’nde yapılan 32 derslikli okula verildi.

Karara oldukça sevindiğini belirten baba Barkın, hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, “Şehit oğlumun adının bir okula verilmesini paşamızdan talep ettik. O da bizi kırmadı. İşte adını bu okula verdiler. Şehidimizin ismi devamlı yaşatılsın diye. Mutluyuz, sevinçliyiz. Herkese teşekkür ederiz” dedi.