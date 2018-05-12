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12 Mayıs 2018 10:35

Şehiriçi asfaltlama çalışmalarına start verildi

Çalışma sezonunun başlamasıyla birlikte, Şırnak Belediye Başkanlığı tarafından tespit edilen ve daha önce çamurdan geçilmeyen yollar asfaltla buluşturularak, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere startı verildi.

Şehiriçi asfaltlama çalışmalarına start verildi

12 Mayıs 2018 10:35


Asfaltlama çalışmaları kapsamında başlatılan yol yapım çalışmalarına, merkez Yeşilyurt Mahallesine bağlı Afet Konutlarından başlandı. Asfaltlama öncesi alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Afet Konutlarında, yol düzenleme çalışmalarının bitmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarına geçildi. Afet Konutlarında asfaltlama çalışmalarına başlanırken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, çalışmaları denetlemek üzere incelemelerde bulundu. Yetkililerden asfalt çalışmalarına ilişkin bilgi alan Başkan Bedirhanoğlu, daha sonra asfalt serim aracının dümenine geçerek, ilk asfalt dökümünü gerçekleştirdi. Yol yapım çalışmaları sırasında hazır bulunan mahalle sakinleri, yıllardan beri devam eden ulaşım sorununu çözdüğü için Başkan Bedirhanoğlu’na teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade etti.


Asfaltsız tek bir mahalle kalmayacak sloganıyla şehrin dört bir noktasında çalışmalarını yürüten Belediye Başkanlığı, planlama çerçevesinde sırasıyla diğer tüm mahallelere de geçerek, şehri daha güzel ve modern yollarla buluşturmayı hedefliyor.




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