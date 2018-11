Şehit eşi, Kaymakamdan şehidin silah ve çantasını istedi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağında şehit edilen güvenlik korucusu Resul Bahadır'ın ailesine taziyeler sürerken, şehit eşi Kıymet Bahadır, başsağlığı için ikinci kez evlerine gelen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı İsmail Pendik'ten eşinin silah ve çantasını istedi.

Beytüşşebap ilçesinde nöbet esnasında bir askerin, karşı mevzideki güvenlik korucusunu sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensubu zannederek ateş etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Resul Bahadır için Mezra köyündeki evinde taziyeler sürüyor. Bu gün şehidin ailesine ikinci kez taziyelerde bulunan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, İlçe Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ve beraberindekiler köye giderek ailenin acısını bir kez daha paylaştı. Şehit için okutulan mevlitin ardından yemek dağıtıldı. Yemeğin ardından şehit ailesiyle bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Pendik; sorun ve sıkıntılarını dinledi. Şehit eşine 'Bir isteğiniz var mı' diye soran Kaymakam Pendik'e şehit korucusu Rusal Bahadır'ın eşi Kıymet Bahadır, "Eşimin silahını ve çantasını bana getirin" şeklinde yanıt verdi. Şehit eşinin talebi üzerine görüşmede bulunanlar duygulu anlar yaşadı. Şehit eşinin talebini geri çevirmeyen Kaymakam Pendik, gerekli çalışmanın yapılması için talimat verdi. Kaymakam Pendik, "Rabbim şehidimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Rabbim bize de böyle güzel mertebeler nasip etsin. Benimde en büyük dileğim odur. Bu herkese nasip olacak bir mertebe değildir. Bu millet her daim size minnettardır. 80 milyon milletimiz her daimi sizin yanınızda olacaktır. Devletimiz bütün imkanları ile her daim sizin destekçiniz olacaktır. Şehidimiz bu vatanın birliği ve beraberliği için görev yapıyordu. Bu Türk-Kürt kardeşliğini bölmek isteyenlere karşı nöbetteydi. Kardeşimizin bu emanetini canımız pahasına koruyacağız'' dedi.

Şehit eşinin isteklerini yerine getireceklerini belirten kaymakam Pendik, ilk etapta köy mezarlığını ve şehidin mezarını yapacaklarını söyledi. Kaymakam Pendik, ardından şehidin emaneti olan çantasını ve silahını aileye teslim edeceklerini dile getirdi.

Beytüşşebap ilçesi Kato üs bölgesi Cevizağacı köyü civarında önceki gün nöbet esnasında atılan aydınlatma fişeği sonrasında ayağa kalkan güvenlik korucusu Resul Bahadır, mevzide nöbet tutan askerin kendisini sızma girişiminde bulunan terörist sanması üzerine açtığı ateş sonucunda şehit olmuştu. Şehit Bahadır evli ve 3 kız çocuğu babasıydı.