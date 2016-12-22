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22 Aralık 2016 14:00

Şehit Gökhan Ünaldı için mevlit okutuldu

Şehit Gökhan Ünaldı için mevlit okutuldu

22 Aralık 2016 14:00

Şırnak’ta geçtiğimiz yıl teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Gökhan Ünaldı için mevlit okutuldu.
Şırnak merkez Ömer Kabak Meydanı’nda, 22 Aralık 2015’te, devriye yürütülen polis aracına PKK’lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen polis memuru Gökkan Ünaldı mevlit okutuldu. TOKİ Camisi’nde okutulan mevlide, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, Tatar Aşireti lideri Arslan Tatar, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.
Tatar Aşireti lideri Arslan Tatar, “Geçen sene şehit olan polisimiz için, bütün şehitlerimiz için mevlit okuduk. 15 Temmuz şehitlerimizin, İstanbul şehitlerimizin, Gaziantep şehitlerimizin, Kayseri Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin” dedi.
Mevlide katılan AK Parti Şırnak İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, “Biz de Gökhan Ünaldı kardeşimiz için okunan mevlide katıldık. İnşallah bundan sonra bir daha şehitlerimiz olmayacak, yaralılarımız olmayacak. Biran önce bu kanın durmasını Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.



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