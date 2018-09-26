Şehit güvenlik korucuları toprağa verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 2 güvenlik korucusu düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şırnak merkezde yapılan törenin ardından helikopterle Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesindeki 172'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Çalışkan Hudut Tabur Komutanlığına getirilen şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa şehitler için burada askeri tören yapıldı. İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, kısa bir konuşma yaparak dua etti. Ardından şehitler ambulanslar ile Çalışkan belde mezarlığına getirildi. Cenaze namazı kılınan şehit korucular, törenle toprağa verildi. Şehitlerin mezarına toprak dökülürken, askeri maganda saygı atışı yaptı.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehitlerin tabutlarına bağlı bayrakları şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın çocuklarına verdi. Bu esnada gözyaşlarına hakim olamayan Çalışkan Beldesi Belediye Başkanı Nadir Tosun, şehitlerin kanını yerde bırakmayacaklarını söyledi. Vali Mehmet Aktaş da şehitlerin intikamını teröristlerinden ağır şekilde alacaklarını söyledi.

Cenaze törenine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın katıldı.