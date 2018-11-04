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Şehit güvenlik korucusu toprağa verildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde nöbet esnasında bir askerin, karşı mevzideki güvenlik korucusunu sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensubu zannederek ateş etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Resul Bahadır, Mezra köyünde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde nöbet esnasında bir askerin, karşı mevzideki güvenlik korucusunu sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensubu zannederek ateş etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Resul Bahadır, Mezra köyünde düzenlenen törenin ardından defnedildi.


Beytüşşebap ilçesi Kato üs bölgesi Cevizağacı köyü civarında önceki gün nöbet sırasında atılan aydınlatma fişeği sonrasında ayağa kalkan güvenlik korucusu Resul Bahadır, mevzide nöbet tutan askerin kendisini sızma girişiminde bulunan terörist sanması üzerine açtığı ateş sonucunda şehit olmuştu. Şehit güvenlik korucusu Resul Bahadır'ın cenazesi Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere helikopterle Mezra köyüne getirildi. Şehit için köy mezarlığında tören düzenlendi.


Törene, ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve mülki erkan, aşiret liderleri, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı.


Şehit güvenlik korucusu Resul Bahadır, okunan dualar ve kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde köy mezarlığında defnedildi.

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