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04 Eylül 2018 17:26

Şehit güvenlik korucusunun adı camiye verildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yapımı tamamlanan camiye şehit güvenlik korucusu Mehmet Paksoy’un ismi verildi.

Şehit güvenlik korucusunun adı camiye verildi

04 Eylül 2018 17:26


Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos’ta ikamet ettiği evinin önünde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy’un ismi, Uludere’de yapımı tamamlanan camiye verildi. Şehit Mehmet Paksoy Cami’nin açılışına, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Uludere Kaymakamı M. Fatih Yakınoğlu şehit ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehitlerin manevi değerlerini yaşatmak adına güvenlik korucusu şehit Mehmet Paksoy’un isminin camiye verildiğini söyledi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar öğle namazı kıldı, şehit Mehmet Paksoy’un ailesine ziyarette bulundu.


Vali Aktaş, ziyarette şehit annesi Naime Paksoy’un elini öperek, “Oğlunuz şehitlik mertebesine ulaştı. Rabbim bizi onların şefaatine nail eylesin” dedi.




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